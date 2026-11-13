ad altri tre la seconda

Guida Michelin 2027, sono 24 i ristoranti che conquistano la stella

Da nord a sud, diventano 382 i ristoranti menzionati che raccontano le eccellenze del nostro paese

di Alessia Peraldo
13 Nov 2026 - 13:11
01:40 
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