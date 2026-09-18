Guerre e inquinamento, Giacomin a Tgcom24: "Impatto devastante"

"L'impatto delle guerre sulla biosfera è devastante, ma ancora poco considerato nel dibattito pubblico", spiega a Tgcom24 la climatologa Serena Giacomin. Le attività belliche, secondo alcune stime citate dall'esperta, sarebbero responsabili di circa il 5-5,5% delle emissioni globali. A queste si aggiungono residui bellici e metalli pesanti, come piombo e arsenico, che possono contaminare i terreni per centinaia di anni. Effetti che, sottolinea Giacomin, non terminano con la fine dei combattimenti.

