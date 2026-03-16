Guerra e IA, Netanyahu "a sei dita": il video virale creato dall'intelligenza artificiale

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato un video ironico sui suoi profili social per smentire le voci che lo davano ferito o morto nella guerra con l’Iran. Girato in un bar nei sobborghi di Gerusalemme, Netanyahu ordina un caffè e commenta con umorismo le notizie false: "Muoio dalla voglia di caffè. Volete contare le dita?", mostrando tutte le mani, in riferimento a un video realizzato con l’intelligenza artificiale che lo ritraeva con sei dita. Il caso evidenzia come l’intelligenza artificiale renda sempre più difficile distinguere il vero dal falso, in particolare in contesti di guerra o per contenuti emotivamente potenti e monetizzabili, diffondendo immagini verosimili ma completamente inventate.