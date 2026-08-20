Guerra in Ucraina, la Romania distrugge un drone marino | Von der Leyen: "È guerra ibrida"

Un caccia F-16 romeno ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri dal giacimento di gas offshore Neptun Deep, nelle acque romene del Mar Nero. Il drone trasportava una carica esplosiva: lo ha confermato il ministero della Difesa di Bucarest, al termine delle verifiche sull'apparecchio. Immediata la reazione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "È in corso una campagna crescente di minacce, che turba i nostri cittadini e cerca di dividere la nostra Unione. Si tratta di guerra ibrida".