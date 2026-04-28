Putin tenta la mediazione tra Usa e Iran: "Mosca farà il possibile per la pace"

Nel braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran prova a inserirsi Vladimir Putin, che apre a una nuova mediazione ricevendo a Mosca il ministro degli Esteri iraniano. Il Cremlino assicura di voler "fare il possibile per la pace", mentre da Teheran arrivano segnali di apertura su una tregua graduale. Ma la Casa Bianca, con Donald Trump e i suoi consiglieri riuniti nella Situation Room, resta prudente e punta a un accordo complessivo.