Guerra russo-ucraina, bombe e droni su Kiev: almeno nove morti

Dopo l'ennesimo raid su Kiev, con un bilancio di almeno nove vittime, nuovi attacchi si sono verificati nelle ultime ore. Centinaia i missili e migliaia i droni lanciati ogni giorno. Una vittima a Brovary, nel cuore della capitale ucraina. Sull'altro fronte è salito ad almeno otto morti il bilancio degli attacchi sulla federazione, tra Belgorod e Saratov, nella remota regione del fiume volga, al confine col Kazakistan, dove sono state colpita una raffineria e una base militare. Il sindaco di Mosca definisce "atto terroristico" l'attentato di sabato nel cuore della capitale, dove è avvenuta l'esplosione nel ristorante italiano “Balzi rossi”. Almeno 5 le vittime, una ventina i feriti. Nel locale era in corso la festa privata del comandante dell'aviazione russa Alexander Chaik, nominato a luglio dopo aver guidato 4 anni fa il primo assalto via terra a Kiev, quello finito con gli orrori di Bucha.