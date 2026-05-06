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Guerra Russia-Ucraina, Mosca bombarda un asilo di Sumy: almeno un morto

Secondo le autorità ucraine, la vittima è una guardia di sicurezza. Ci sarebbero anche due feriti"

06 Mag 2026 - 16:18
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