Secondo il Ministero della Difesa russo, nelle ultime 24 ore le sue forze hanno colpito infrastrutture energetiche e di trasporto ucraine, centri logistici e altri obiettivi, mentre le unità di difesa aerea hanno intercettato sei bombe aeree guidate, un razzo Himars e 1.158 droni ad ala fissa lanciati dalle forze ucraine.



Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, nel frattempo, ha riferito che, nella mattinata di domenica, si erano verificati in totale 52 scontri lungo le linee del fronte, con i combattimenti nella direzione di Pokrovsk (nota come Krasnoarmeysk in russo) che si sono rivelati i più intensi. Inoltre, nelle prime ore del giorno, le forze ucraine hanno colpito una raffineria che forniva supporto alle truppe di Mosca, nonché un aeroporto militare e siti di lancio di droni.



Secondo Alexey Likhachev, direttore generale della società statale russa Rosatom, la situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia rimane tesa: nelle prime ore di domenica un drone ucraino ha colpito un corridoio che collega tutte le unità di produzione della centrale di Zaporizhzhia, ma nonc'è stata alcuna esplosione.