Speciale Guerra Ucraina
oltre 100 tra morti e feriti

Guerra Russia-Ucraina, Kiev sferra uno dei colpi più duri alle truppe di Putin

L'attacco è stato rivendicato da Volodymyr Zelensky"in persona, pubblicando sui social il video dell'esplosione

di Giuseppe Facchini
21 Mag 2026 - 18:39
01:13 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
guerra russia ucraina
kiev
volodymyr zelensky