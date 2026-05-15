la risposta del presidente Usa

Iran, Trump contro un altro giornalista: "Vittoria militare totale ma tu scrivi fake news"

Alla domanda sulla guerra contro Teheran il presidente Usa risponde stizzito: "Vergogna"

15 Mag 2026 - 16:29
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