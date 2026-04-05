Iran, il punto sulla guerra a 24 ore dallo scadere dell'ultimatum di Trump

Mancano 24 ore allo scadere dell'ultimatum di Donald Trump all'Iran. Ieri il presidente americano ha ricordato in un post su Truth che se Teheran non sbloccherà lo Stretto di Hormuz si scatenerà l'inferno. Washington minaccia di bombardare le infrastrutture energetiche, idriche e petrolifere del Paese, una mossa non azzardata fino a ora, anche perché rischierebbe di incrinare il sostegno del popolo iraniano alla forze israelo-americane. Resta poi sul tavolo la possibilità di un'operazione di terra. I negoziati guidati dal vicepresidente J.D. Vance e dal presidente del parlamento iraniano Ghalibaf con la mediazione del Pakistan non avanzano ed è difficile che si possa raggiungere qualche risultato entro lo scadere dell'ultimatum di domani.