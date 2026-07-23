Iran, ora Trump alza i toni: "Pronto a scatenare un attacco devastante"

“Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro e sono vicino a prendere una decisione”, lo ha detto il presidente Trump dicendosi consapevole che la sua scelta avrà conseguenze. Il conflitto con l’Iran rischia di intensificarsi dopo che nelle ultime ore si è esteso fino allo stretto di Bab al Mandab, la via d’acqua che collega il Mar Rosso con l’oceano indiano. Lì gli Houthi hanno attaccato due petroliere dopo aver annunciato un embargo marittimo per le navi in partenza da e per i porti dell’Arabia Saudita.

