Speciale Guerra in Iran
nodo atomica e beni congelati

È stallo nelle trattative tra Usa e Iran

Donald Trump: "L'unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari. Loro hanno accettato questo"

di Francesca Canto
31 Mag 2026 - 13:03
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