Guerra in Iran, il Pakistan parla di progressi tra Usa e Repubblica islamica

La strada per evitare la ripresa della guerra nel Golfo passa dal Pakistan. I funzionari di Islamabad parlano di progressi tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz e spingono per un accordo al più presto, ma la ripresa del conflitto potrebbe non essere lontana. Secondo media americani Trump potrebbe decidere nelle prossime 24 ore di riprendere la guerra e anche Israele avrebbe avviato i preparativi per una nuova escalation.