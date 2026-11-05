Iran, la minaccia di un giornale filogovernativo: pubblicata mappa con le basi Usa in Europa
Continuano le tensioni in Medio Oriente."Trump e Netanyahu hanno ribadito che avrebbero dovuto finire il lavoro e attaccare i siti nucleari avversaridi Leonardo Mochi
L'Iran non crede ai cambi di rotta. Per il regime di Teheran, né le elezioni americane, né quelle israeliane porteranno a una vera svolta o alla fine della guerra. Teheran si dice pronta a ogni evenienza, mentre per la stampa Usa ci sarebbero dei piani già pronti per nuovi raid.