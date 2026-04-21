Iran, il giorno della verità: oggi il secondo round di negoziati

Il giorno della verità tra Stati Uniti e Iran si apre con un'azione di forza nello Stretto di Hormuz: una petroliera di Teheran, di ritorno dall'Indonesia, ha violato il blocco navale statunitense nonostante i molteplici avvertimenti ed è riuscita ad entrare nel passaggio marittimo per dirigersi verso l'isola di Kharg, hanno annunciato i media di Stato.