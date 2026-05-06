Iran, il memorandum in 14 punti che potrebbe porre fine alla guerra

Un memorandum in 14 punti che potrebbe essere il preambolo per la fine della guerra tra Stati Uniti e Iran. Ad anticiparlo è il sito di notizie Axios, che cita funzionari americani. Nulla è ancora stato concordato, ma le fonti indicano che, da quando è scoppiato il conflitto, le parti non sono mai state così vicine a un’intesa. Nella sua forma attuale, il memorandum prevederebbe lo stop al conflitto e l’avvio di un periodo di 30 giorni di negoziati da tenere in Svizzera o in Pakistan. I colloqui punterebbero a raggiungere un accordo sull’apertura dello Stretto di Hormuz, la limitazione del programma nucleare iraniano e la rimozione delle sanzioni statunitensi. Nello specifico, la Repubblica islamica si impegnerebbe a non avere mai armi nucleari e a permettere ispezioni nelle sue centrali. Gli Stati Uniti, dal canto loro, garantirebbero una revoca delle sanzioni imposte a Teheran e il graduale sblocco di miliardi di dollari di asset iraniani congelati all’estero.