Medio Oriente, raid incrociati tra Iran e Israele: colpite città e infrastrutture

Il conflitto tra Teheran e Israele si intensifica nonostante i tentativi di mediazione degli Stati Uniti. Sul campo continuano le rappresaglie, mentre emergono nuove tensioni sul controllo dello Stretto di Hormuz e sulle forniture energetiche globali. Il Qatar dichiara forza maggiore sul gas, coinvolgendo anche l’Italia, mentre l’Iran rafforza la linea dura interna e militare.