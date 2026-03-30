Guerra Iran, Trump si prepara a schierare nuove forze in campo

Dai marines ai paracadutisti: il pentagono prepara l’assalto finale. L’ultima decisione spetterà a Trump ma lo schieramento di nuove forze in Medio Oriente è già iniziato. A oggi sono oltre 50mila i soldati americani nell’area. A essere pronti all’attacco sono i militari dell’82esima divisione aerotrasportata, parte della forza di risposta strategica degli Stati Uniti, la prima unità di paracadutisti americana, che attende l’ordine per un’operazione terrestre in territorio iraniano. “All the way”, fino alla fine, il motto di questa divisione sempre presente nei teatri di guerra più caldi, dalla prima guerra mondiale al conflitto in Vietnam e alle guerre del Golfo.