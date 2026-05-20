Speciale Guerra in Iran
"un colloquio drammatico"

Telefonata Trump-Netanyahu: è stallo sul dossier Iran

Secondo diversi media, dal confronto è emerso disaccordo tra i due leader. Il tycoon: "Netanyahu farà ciò che voglio"

di Isabella Josca
20 Mag 2026 - 19:09
01:35 
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