Iran, aumenta il rischio che si torni a una guerra totale

"Guerra lunga? Siamo stati in Vietnam per 19 anni. Siamo stati in Iraq per molti anni. Siamo stati in tutte queste diverse guerre", ha dichiarato Donald Trump, facendo intendere che il conflitto in Iran potrebbe durare a lungo. Il presidente non ha voluto rispondere a chi gli ha chiesto se la tregua con Teheran fosse finita, dopo lo scambio di attacchi tra le due parti nello Stretto di Hormuz e il lancio di missili e droni iraniani verso i Paesi del Golfo. Tuttavia, il rischio che si torni a una guerra totale tra le forze israelo-americane e quelle della Repubblica islamica aumenta di ora in ora.