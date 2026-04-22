Guerra Iran, Teheran mostra i muscoli mentre continuano i negoziati

Gli iraniani sono scesi nelle strade di Teheran mentre l'esercito sfoggiava il proprio arsenale di missili balistici, come mostrano le immagini diffuse martedì, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunciava che avrebbe prorogato a tempo indeterminato l'attuale cessate il fuoco. Folle sventolanti bandiere iraniane si sono radunate in piazza Vanak e in piazza Enghelab, nella capitale, mentre i missili balistici venivano disposti in una dimostrazione di forza.