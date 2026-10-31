Guerra Iran, nuovo scambio di minacce tra Teheran e Washington

La guerra fra Usa e Iran potrebbe riprendere presto. A far salire di nuovo l'attenzione è la stampa d'oltreoceano, secondo cui il presidente americano Donald Trump sarebbe intenzionato a riprendere gli attacchi già a partire dal 4 novembre, il giorno successivo alle elezioni di midterm. Gli Stati Uniti avrebbero anche informato gli alleati nel Golfo a prepararsi, ma il piano resterebbe di difficile attuazione. La Guida suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei replica alle indiscrezioni: "Risponderemo senza restrizioni geografiche". Il segretario di Stato, Marco Rubio, però getta acqua sul fuoco: "Trump non ha ancora preso alcuna decisione, restiamo aperti a una soluzione diplomatica".