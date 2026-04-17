Guerra Iran, la gaffe di Bessent in conferenza stampa: Hormuz ribattezzato "Stretto di Vermouth"

Tra le critiche del web e dei dem, lo Stretto di Hormuz è diventato lo "Stretto di Vermouth". Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il segretario al Tesoro Scott Bessent sembra aver confuso il nome del canale strategico al centro dei negoziati tra Usa e Iran, chiamandolo erroneamente "Stretto di Vermouth". "Gli Stati Uniti hanno rispettato la tregua. Abbiamo smesso di sparare. Lo Stretto di Vermouth non è stato ancora completamente riaperto. Quindi staremo a vedere", aveva dichiarato Bessent. Non sono mancate le risposte via social dei Democratici, che - sull'account ufficiale del loro comitato nazionale - hanno ironizzato sull'errore del segretario al Tesoro. I dem sono stati critici, però, soprattutto nei confronti del contenuto dell'intervento, in cui Bessent si è detto "ottimista" sul fatto che i prezzi della benzina possano tornare a 3 dollari al gallone quest'estate.