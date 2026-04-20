L'ambasciatore Giansanti a Tgcom24: "L'Iran usa il caro-prezzi come strumento di pressione"

"Sui prezzi rischiamo molto. L'Iran ne è consapevole e usa questa situazione come strumento di pressione". Lo afferma a Tgcom24 Luca Giansanti, ambasciatore e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. "Tutto dipende dalla durata del conflitto e da come si chiuderà. Attualmente non stiamo avendo un livello di prezzi come quello visto durante la guerra in Ucraina - sottolinea -. Man mano che passa il tempo, questo è però destinato a cambiare. E ci saranno conseguenze di lungo periodo. Quello che abbiamo vissuto finora è nulla rispetto a ciò che vedremo col tempo", conclude.