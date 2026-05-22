Iran e Stati Uniti tra diplomazia e tensioni: rimane il nodo Hormuz e i depositi di uranio
Mentre i colloqui segnano lievi progressi, Washington ammette limiti militari mentre Teheran respinge lo stop all'uranio arricchitodi Elia Milani
Dopo settimane di forte tensione, la crisi tra Iran e Stati Uniti torna su un possibile binario diplomatico. Il Segretario di Stato Marco Rubio parla di lievi progressi nei colloqui, mentre fonti iraniane confermano una riduzione delle distanze nei negoziati. Il principale punto di frizione resta il programma nucleare di Teheran e la gestione delle scorte di uranio arricchito. Sullo sfondo anche la partita strategica dello Stretto di Hormuz, cruciale per il traffico energetico globale.