Guerra Iran, gli Usa colpiscono un deposito di munizioni a Isfahan

I bagliori che squarciano il buio sopra i cieli di Isfahan sono decuplicati dalle cariche dei missili statunitensi che al suolo impattano contro quelle custodite nel deposito di armi ridotto in macerie. La scena, tra tanti video di guerra, diventa subito un manifesto più efficace di altri del potenziale di fuoco americano, tanto che Donald Trump in persona lo posta sul social Truth e a ruota su X. Fonti accreditate della Casa Bianca narrano da settimane di un presidente impegnato quotidianamente a chiedere al suo staff di individuare i video più spettacolari degli strike in Iran, curando una propaganda visiva senza precedenti e a senso unico, che mescola documenti reali a scene tratte da videogame.