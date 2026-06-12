Guerra in Iran, la firma dell'accordo potrebbe essere imminente

Potrebbe essere imminente la firma dell'accordo per porre fine alla guerra in Iran. Il condizionale è d'obbligo, vista l'altalena di decisioni e dichiarazioni dell'America di Trump, passato ancora una volta in poche ore dal bombardare Teheran ad annunciare l'intesa. Alcuni dettagli danno corpo alle speranze che il passo decisivo, questa volta, sia possibile. Secondo l'agenzia Axios, quattro aerei C-17 statunitensi sono decollati per l'Europa trasportando "materiale per un possibile viaggio" del vicepresidente J.D. Vance, che Trump ha incaricato di firmare l'accordo preliminare. La sede della firma sarebbe Ginevra.