Gli Usa attaccano di nuovo, colpita base militare di Bandar Abbas
Per la seconda volta in poche ore gli Stati Uniti hanno usato la forza per condurre azioni "di autodifesa". Per l'Iran sono violazioni della treguadi Francesca Canto
L'acqua adesso è calma a Bandar Abbas, una delle più importanti città portuali dell'Iran, affacciata sul Golfo Persico. Tuttavia, proprio qui - prima delle luci dell'alba - gli Stati Uniti hanno attaccato una stazione di controllo da cui partono i droni che minacciano le navi mercantili nello Stretto di Hormuz, abbattendone quattro. E' la seconda volta che accade questa settimana.