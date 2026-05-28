"Azione difensiva"

Gli Usa attaccano di nuovo, colpita base militare di Bandar Abbas

Per la seconda volta in poche ore gli Stati Uniti hanno usato la forza per condurre azioni "di autodifesa". Per l'Iran sono violazioni della tregua

di Francesca Canto
28 Mag 2026 - 12:45
01:23 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

L'acqua adesso è calma a Bandar Abbas, una delle più importanti città portuali dell'Iran, affacciata sul Golfo Persico. Tuttavia, proprio qui - prima delle luci dell'alba - gli Stati Uniti hanno attaccato una stazione di controllo da cui partono i droni che minacciano le navi mercantili nello Stretto di Hormuz, abbattendone quattro. E' la seconda volta che accade questa settimana. 

guerra iran
usa
iran