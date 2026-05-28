Gli Usa attaccano di nuovo, colpita base militare di Bandar Abbas

L'acqua adesso è calma a Bandar Abbas, una delle più importanti città portuali dell'Iran, affacciata sul Golfo Persico. Tuttavia, proprio qui - prima delle luci dell'alba - gli Stati Uniti hanno attaccato una stazione di controllo da cui partono i droni che minacciano le navi mercantili nello Stretto di Hormuz, abbattendone quattro. E' la seconda volta che accade questa settimana.