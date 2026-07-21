Alert per i cittadini usa nel mondo

Guerra Iran, al via in Pakistan i colloqui tra i mediatori ma non si fermano i raid

Secondo i media, il presidente americano Trump non ha ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation

21 Lug 2026 - 13:05
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L'esercito Usa ha colpito "centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz". Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrein e Kuwait. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrein. Emesso alert per americani nel mondo. Intanto in Pakistan sono cominciati i colloqui per un nuovo cessate il fuoco.
 

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