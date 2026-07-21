Guerra Iran, al via in Pakistan i colloqui tra i mediatori ma non si fermano i raid

L'esercito Usa ha colpito "centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz". Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrein e Kuwait. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrein. Emesso alert per americani nel mondo. Intanto in Pakistan sono cominciati i colloqui per un nuovo cessate il fuoco.

