Medio Oriente, escalation senza tregua: civili nel mirino e attacchi a catena

La guerra si allarga e colpisce duramente la popolazione civile: sirene d’allarme in Bahrein, mentre nuovi raid dell’Idf causano vittime nella Striscia di Gaza e in Iran, dove nelle ultime 24 ore si registrano decine di morti in quella che viene descritta come la più intensa ondata di attacchi degli ultimi giorni. Colpita anche Teheran, tra esplosioni e distruzione di infrastrutture civili. Nel frattempo, l’Arabia Saudita dichiara di aver intercettato e distrutto almeno 18 droni, mentre l’intera regione resta sotto minaccia, con il rischio di un’escalation sempre più ampia.