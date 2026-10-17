non solo gasolio

Guerra in Ucraina, Trump toglie le sanzioni a Putin

La Casa Bianca targata Trump compie un passo netto che la avvicina a quel Cremlino che, non a caso, non nasconde l'euforia

di Luca Pesante
17 Ott 2026 - 20:19
01:32 
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