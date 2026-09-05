Guerra in Ucraina, Mosca impone tre giorni di cessate il fuoco

Tre giorni di cessate il fuoco temporaneo su Kiev, annunciati dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ma ordinati da Vladimir Putin in persona, per consentire alla delegazione di inviati americani, Stewe Witkoff e Jared Kushner di fare tappa, dopo Mosca, anche nella capitale sotto attacco. Eppure il capitolo finale - quello ucraino - di questa improvvisa trasferta diplomatica, caricatasi nel corso delle ore di grandi aspettative, appare ancora in forse. Dopo gli incessanti bombardamenti su Kiev - colpiti nelle ultime 24 ore i due principali aeroporti e prima ancora la sede in pieno centro del comando dell'intelligence - lo stesso Witkoff avrebbe messo in forse la trasferta, cercando soluzioni alternative, mentre dalla Casa Bianca non è giunta nessuna versione ufficiale.