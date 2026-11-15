Guerra in Ucraina, la Russia chiede il ritorno al Patto di Varsavia

Ridisegnare l'Europa e tornare ai confini Nato del 1997, prima che l'alleanza si espandesse nell’Europa centrale e orientale. Il cuore della richiesta russa sarebbe stato scritto dai delegati del Cremlino su un "non paper", termine tecnico per indicare quei documenti informali in cui una parte comunica all'altra, con chiarezza, cosa realmente vuole. Documento consegnato ad Abu Dhabi agli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e consegnato da qualche mano anonima al New York Times. Mosca pretenderebbe molto più di mettere all'angolo l'Ucraina: vorrebbe il ritiro dell’Alleanza atlantica dall’Europa dell’Est, ricostruendo nel tempo la propria area d'influenza, sul modello del Patto di Varsavia, preceduto dallo stop agli aiuti militari a kiev, così come chiesto cinque anni fa.