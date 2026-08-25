Guerra in Ucraina, l'Italia non parteciperà alle operazioni militari dei Volenterosi in autunno

Il sostegno, la vicinanza, l'impegno e la determinazione per una pace giusta e duratura tra Russia e Ucraina non mancano, come detto da Giorgia Meloni, ma l'Italia non parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina in ottobre e novembre. A confermarlo sono fonti di Palazzo Chigi che spiegano come questa decisione resti in linea con la posizione del governo del "no ai soldati italiani" in Ucraina. L’Italia farà la sua parte sul fronte umanitario, assicura la premier nel suo intervento in videoconferenza: saranno inviati generatori elettrici per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica in vista dell'inverno; e poi strumentazioni per permettere la funzionalità di ospedali e scuole. Dunque, nel tredicesimo pacchetto di aiuti che il nostro Paese sta per approvare dovrebbero esserci soprattutto beni essenziali, anche se la lista resta rigorosamente secretata.