28 le località colpite

Guerra in Ucraina, il bilancio degli ultimi raid su Kiev è di 15 morti e una decina di feriti

"Si è"trattato di un bombardamento preparato a lungo""scrive sui social Zelensky"

di Luca Pesante
20 Ago 2026 - 19:24
01:29 
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