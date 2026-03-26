Il punto

Guerra in Medioriente, Israele colpisce Isfahan e Shiraz

Tensione sempre più alta attorno all'isola di Kharg, con gli Stati Uniti che sarebbero pronti a invaderla

di Elia Milani
26 Mar 2026 - 13:43
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