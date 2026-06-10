Guerra in Medio Oriente, raid israeliani in Libano: devastata la città di Tiro

Il suono dei droni di ricognizione israeliani non si arresta mai a Tiro, in Libano, è come un mal di testa che diventa sempre più forte. Viene inframmezzato dal rumore potentissimo delle esplosioni provocate dai bombardamenti dell'Idf che hanno intensificato ulteriormente le operazioni nel sud del Libano. 73 i raid israeliani che hanno colpito l'area meridionale del Paese nella notte tra martedì e mercoledì 10 giugno. Insomma, la tregua tra Beirut e Tel Aviv sembra uno scenario remoto, mentre si incrinano ancora di più i rapporti tra Israele e l'Europa.