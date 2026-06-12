Il punto sui negoziati

Guerra in Iran, Trump sull'accordo: "Forse firma nel weekend"

Voci di una firma a Ginevra domenica tra Vance e Ghalibaf, ma l'uscita del presidente statunitense gela le speranze della vigilia.

di Luca Pesante
12 Giu 2026 - 19:28
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