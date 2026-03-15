Guerra in Iran, Trump ottimista: "Entro due giorni sarà tutto annientato"

Trump ha chiesto a tutti di contribuire alla messa in sicurezza del passaggio marittimo strategico per le petroliere e il traffico mondiale di greggio. Si è rivolto anche alla Cina. Alcuni stati avrebbero già dato disponibilità, altri come Gran Bretagna e Corea del Sud hanno fatto sapere che stanno valutando con attenzione. Si tratta di una sorta di riedizione di quanto avvenne nella prima guerra del Golfo nel 1990 quando una coalizione internazionale, cui partecipo' l’Italia, inviò navi, cacciamine e dragamine per rimuovere gli ordigni disseminati dall’Iran nello stretto. Il presidente americano in un'intervista radiofonica ostenta ottimismo sulla fine del conflitto. "Abbiamo distrutto la maggior parte dei loro missili e dei loro droni. entro due giorni, sarà tutto completamente annientato".