Guerra in Iran, Trump: "Ho firmato l'accordo. Io meglio di Obama"

Nella splendida cornice di Versailles, durante la cena con Emmanuel Macron, Donald Trump ha firmato il memorandum con l'Iran. Intanto, anche da Teheran fanno il giro il del mondo le immagini del presidente Pezeskhian che a sua volta sottoscrive l'accordo prima che il Ministro degli Esteri iraniano diffonda una nota con scritto: "L'accordo è in vigore". I due paesi avranno ora 60 giorni di tempo per definire tutti i dettagli del piano. Ma lo stesso Trump prima ironizza e si autocelebra ("Io meglio di Obama") poi avvisa: "Se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste".