finita la tregua con gli usa

Guerra in Iran, Teheran trova un accordo con l'Oman per il traffico di Hormuz

Al telefono con Fox News, Donald Trump ammonisce: "Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo pesantemente"

di Alfredo Macchi
17 Ago 2026 - 18:41
01:30 
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