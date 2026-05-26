Guerra in Iran,"Rubio: "Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro"

Nelle minacce reciproche di queste ore tra Stati Uniti e Iran è possibile leggere in filigrana le reali intenzioni di fondo dei due attori in guerra, ovvero quelle condizioni reciprocamente ostili, che di fatto non consentono di stringere un accordo, firmare una tregua, riaprire Hormuz. "Il medio oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi", dichiara ancora una volta tramite un messaggio scritto la guida suprema Mojtaba Khamenei, facendo intendere la volontà di ridisegnare tutti gli equilibri in medioriente. Dall'altro lato Trump sul social Truth dichiara che l'obiettivo americano è quello di ottenere tutto l'uranio arricchito prodotto dall’Iran.