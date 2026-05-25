Guerra in Iran, Rubio: "Possibile un accordo con Teheran già oggi"

Progressi significativi ma non definitivi. Un accordo quadro, ma ancora senza firma. L’intesa tra Stati Uniti e Iran sembra improvvisamente allontanarsi e il presidente americano prendere tempo. Si torna così in bilico tra accordo o guerra. Dall’India, dov’è in visita ufficiale, lo dice chiaramente il segretario di Stato Marco Rubio: un’intesa con l’Iran è possibile già oggi, altrimenti risolveremo in un altro modo, ha detto, aggiungendo che qualsiasi patto dovrà garantire a Israele il diritto alla difesa e comprendere l’impegno di Teheran a riaprire lo Stretto di Hormuz senza pedaggi e a rivedere il dossier nucleare.