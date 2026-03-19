Guerra in Iran, oltre tremila tra petroliere e navi mercantili ferme a Hormuz

Oltre tremila tra petroliere e navi mercantili ferme, secondo i dati dell'organizzazione marittima internazionale, con ventimila marinai a bordo in attesa di attraversare lo Stretto di Hormuz. Le assicurazioni non più disposte a coprire il rischio considerato eccessivamente alto. Diverse imbarcazioni colpite da missili e tre marinai morti hanno scoraggiato la maggior parte delle compagnie. Eppure, attraverso quello stretto canale, dove fino a tre settimane fa passava un quarto del petrolio mondiale, qualcuno riesce ancora a transitare.