Guerra in Iran, Nyt: "Usa hanno prosciugato le scorte di missili"

Prosciugati gli arsenali americani mentre l’Iran, anche se colpito duramente, resiste. A poco più di un mese dall’inizio della guerra, gli Stati Uniti hanno intaccato le riserve strategiche di missili: 1.100 da crociera Stealth a lungo raggio, sistemi progettati per scenari ad alta intensità come un confronto con la Cina. A questi si aggiungono oltre 1.000 vettori Tomahawk, una quantità pari a circa dieci anni di acquisti ai ritmi attuali. Le riserve oscillano tra i 3 e i 4.500 vettori, secondo fonti militari e quanto pubblicato dal New York Times. Preoccupa anche la difesa aerea. Il Pentagono, sempre secondo i media americani, ha utilizzato più di 1.200 intercettori Patriot, ciascuno da oltre 4 milioni di dollari, oltre a più di 1.000 missili terrestri Precision Strike e ATACMS. Un consumo che, oltre agli alti costi — circa un miliardo di dollari al giorno — preoccupa il Pentagono davanti a scenari imprevisti. Per far fronte alla forte domanda, infatti, Trump ha dovuto svuotare altri arsenali in altrettante regioni cruciali: Europa, Asia, Medio Oriente.