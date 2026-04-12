Guerra in Iran, lo show di Netanyahu

Netanyahu mostra la sua strategia. "La campagna non è ancora finita", dice di fronte a una cartina del Medioriente che evidenzia in rosso i Paesi dell’asse della resistenza (che Bibi chiama "asse del male"). "L’Iran ha cercato di strangolarci, da Gaza, Libano, Siria e Iraq. Ma alla fine noi abbiamo strangolato loro. E abbiamo ancora molto da fare". A sei mesi dalle elezioni israeliane, Netanyahu punta a portare a termine la missione di una vita.