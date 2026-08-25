inflazione alle stelle

Guerra in Iran, le conseguenze delle sanzioni Usa a Teheran

L'obiettivo è l'isolamento"del Paese e piegarlo senza combattere con le armi tradizionali

di Alfredo Macchi
25 Ago 2026 - 18:52
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo