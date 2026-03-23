Guerra in Iran, la crisi del trasporto aereo

Il conflitto in Medio Oriente si prepara a entrare nella storia come uno dei capitoli più difficili del trasporto aereo. Il Financial Times ha fatto i conti della crisi. Dal 28 febbraio scorso 70mila voli sono stati cancellati, con 13 milioni e 700mila passeggeri rimasti a terra. In tutto questo, i prezzi del carburante sono schizzati alle stelle. Le compagnie statunitensi hanno già detto che pagheranno ciascuna 400 milioni di dollari in più per il cherosene a marzo e l’Europa non resterà immune allo shock dei prezzi del petrolio. Air France, Klm e Sas hanno già dichiarato che dovranno aumentare i prezzi dei biglietti.