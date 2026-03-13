Guerra in Iran, la crisi del petrolio

La guerra in Iran scatena la crisi del petrolio. Con il prezzo ormai stabilmente oltre i 100 dollari al barile, si è già passati al più grande rilascio di riserve su scala globale. Una misura d'emergenza e tampone condizionata da due fattori: lo stop alla produzione da parte dei Paesi del Golfo, dati i rischi e l'incertezza del momento, e il blocco dello stretto di Hormuz. Mentre da Teheran negano la presenza di mine ed esplosivi, il traffico è di fatto paralizzato. Unica eccezione sarebbe quella delle navi iraniane verso la Cina.